لميس تنعى العصار: غلاوته في قلوب المصريين لأنه ضحى بنفسه في سبيل البلد

نعت الإعلامية لميس الحديدي الفريق محمد العصار، قائلة: "مش كل الناس ممكن تحب أي وزير أو تحب تعرف عمل إيه؟ لكن الفريق العصار مختلف فهو ليس وزيرا فقط لكنه أحد قادة الجيش المصري والذي شارك في حرب الاستنزاف دفاعاً عن هذ الأرض وحرب السادس من أكتوبر وهذه سر غلاوته في قلوب المصريين".

وأضافت "الحديدي"، خلال حلقة اليوم من برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "الحدث": "كان الفريق العصار ضمن الجيش المصري الذي يضحي بنفسه دفاعاً عن الأرض، فضلاً عن أنه قاد الملف المصري".

وتابعت: "هذا الرجل أدار ملف العلاقات الخارجية في أدق وأصعب الأوقات بين عامي 2011 و2013 وسط محاولات الإخوان لإحداث اختراقات وفي ظل اضطراب العلاقات مع الولايات المتحدة".

وأشارت إلى أن هذا الرجل أدار هذه الملفات الحساسة والشائكة ويعبر بالبلاد لبر الأمان في صمت شديد، لافتة إلى أنه حتى عندما تولى وزارة الإنتاج الحربي شهدت الأخرى تطورات فارقة.

ووجهت الإعلامية الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بأبناء مصر الذين ساندونها في أوقات المحن والشدائد عندما قام بترقيته لرتبة فريق ثم تسمية أحد المحاور الجديدة باسمه.