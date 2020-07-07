فيديو.. القصة الكاملة لمشاجرة داخل مسجد في المعادي: لحمة الغلابة باظت

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لواقعة عراك ومشاجرة حدثت بين الأهالي داخل مسجد بالقرب من منطقة المعادي، لكنه تابع لأوقاف البساتين، فيما أكد مصادر بوزارة الأوقاف أنه تم تحرير محضر وإغلاق الزاوية.

وأكدت المصادر، أن الزاوية أنشأها أحد المواطنين تحت عمارته، وبعد سنوات أراد تغيير صفتها من مسجد إلى مشروع تجاري، الأمر الذي عارضه الأهالي، وطالبوه بإلغاء الفكرة، وأوضح، أن الأهالي قاموا بتخزين لحوم بثلاجة بالمسجد لتوزيعها على الفقراء.

وقام مالك العقار بفصل الكهرباء عن المصلى، الأمر الذي أدى لفساد اللحوم، ودخل الجميع في مشاجرة عنيفة بالشوم والعصي نتج عنها عدة إصابات.

من ناحية أخرى، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بحسب بيان لها القبض على أبطال فيديو المشاجرة، وأنه بإجراء التحريات تبين أن المشاجرة وقعت داخل مسجد الصحابة بجوار السجل المدني بمنطقة المعادى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أطراف المشاجرة واقتيادهم الى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 7 متهمين تشاجروا بالأسلحة البيضاء داخل مسجد الصحابة بمنطقة المعادي، وتم التحفظ على المتهمين لعرضهم على النيابة العامة.

وأصدرت وزارة الأوقاف بيانًا بشأن الفيديو المتداول حول اعتداء شخص على المصلين بمسجد بالمعادي، أوضحت فيه أن الزاوية محل الفيديو المشار إليه ليست مفتوحة للصلاة، وقد تم فتحها بمعرفة أحد الأهالي ليس لأجل الصلاة وإنما لوجود ثلاجة كان بها بعض اللحوم التي توزع على الفقراء، وحدث خلاف بين بعض الأهالي وبعض لأمور لا تخص إقامة الصلاة على الإطلاق، ولَم يحدث أي اعتداء على أي من المصلين.

وأضافت الوزارة، أنه إدارة أوقاف البساتين بمديرية أوقاف القاهرة حررت محضرا تجاه المتجاوزين ، وهو المحضر رقم ١١٤٠٢ بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٢٠ م إداري البساتين مع إعادة غلق الزاوية .