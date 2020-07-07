تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج المنشآت الرياضية بشمال سيناء

ناقش اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء مع إيهاب حسن عبدالوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وضع آليات العمل لمتابعة اللجنة المشكلة بقرار المحافظ بقيادة نائب المحافظ ومدير الأمن ووكيل الشباب والرياضة ووكيل الصحة ورؤساء مجالس المدن، لمتابعة الإجراءات والاشتراطات الاحترازية وفق أكواد وزارة الشباب.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بما جاء بالأكواد وتركيب كاميرات المراقبة داخل وخارج المنشأت الشبابية والرياضية وصالات الجيم الخاصة.

بدوره، أكد إيهاب حسن، التنسيق الكامل مع وكيل وزارة الصحة لتوفير ما تحتاجه الهيئات الشبابية والرياضية من الطاقم الطبي والمعاون لعودة ممارسة النشاط بشكل طبيعي وفق توجيهات وزارة الشباب.