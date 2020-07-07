طلاب الثانوية يتوافدون بالكمامات على لجان الفيزياء والتاريخ في أسيوط

يؤدي 20 ألفا و400 طالب وطالبة في الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، إذ يؤدي طلاب شعبة العلمي الامتحان في مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وسط تكثيف أمني وإجراءات احترازية.

وتوافد الطلاب على اللجان مرتدين "الكمامة" للوقاية من فيروس كورونا، وظهر عليهم علامات الترقب والخوف، خاصة أنّ مادتي الفيزياء والتاريخ من المواد الصعبة حسب وصفهما.

من جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حرصه على المتابعة المستمرة لمقار امتحانات الثانوية العامة للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والتأمينية والإدارية والفنية، والاطمئنان على توفير وسائل الراحة والأمان للطلاب، ليؤدوا الامتحانات في أجواء مستقرة وهادئة، تنفيذا للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

ولفت إلى المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بالمحافظة للامتحانات، واستقبال أي شكاوى والتعامل الفوري معها بما يضمن انتظام سير الامتحانات.

وعدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان هذا العام، أكثر من 27,400 طالب، بينهم 73 طالبا بمدرسة stem، و9 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين، موزعين على 94 لجنة بينهم لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين.