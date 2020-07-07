توافد طلاب الثانوية على لجان كفر الشيخ لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ

توافد العشرات من طلاب الثانوية العام بمحافظة كفر الشيخ، قبل قليل، على اللجان لأداء امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وسط تكثيف أمني وتطبيق إجراءات احترازية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال الامتحان من فيروس كورونا المستجد.

وفتحت اللجان ابوابها أمام الطلاب في السابعة والنصف، لمنع التكدس من قبل الطلاب، والتزم الطلاب بالإجراءات الصحية والاحترازية، من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات الآمان.

وكثّفت قوات الشرطة وجودها أمام اللجان ومنعت أولياء الأمور من التواجد في المحيط، وأُغلقت الشوارع المؤدية للجان الامتحانات بالمتاريس الحديدية لمنع اقتراب الأهالي، فيما تواجدت عناصر من المباحث لمنع اقترابهم وفقا للتعليمات الجديدة من وزارة الداخلية.

ويؤدي 19 ألفا و413 طالب وطالبة، امتحانات الثانوية العامة، بمحافظة كفر الشيخ، في 84 لجنة ثانوية عامة بـ11 إدارة تعليمية.