الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية للعلاج الطبيعي بجامعة الفيوم

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن هناك عددا من البرامج الجديدة سيتم إضافتها لعدد من الكليات بدءا من العام الدراسي المقبل 2020-2021، أبرزها كليات الحاسبات والمعلومات والتربية للطفولة المبكرة، بالإضافة إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية للعلاج الطبيعي بجامعة الفيوم، مشيرا إلى أنه بصدد الانتهاء من الإجراءات وانتظار القرار الجمهوري.

وأضاف "شديد"، أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (701)، والمنعقده يوم الثلاثاء الماضي الموافق 23 يونيو 2020، وافق على إنشاء برنامج أكاديمي مميز بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم، وهو برنامج: "الإعلام التربوي للطفل" لمرحلة البكالوريوس، مضيفاً أن الموافقة جاءت بناء على موافقة مجلس جامعة الفيوم بجلسته رقم (170) والمنعقده بتاريخ 18 مارس 2020، وموافقة لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الأطفال بجلستها بتاريخ 31 مايو 2020.

وأكدت الدكتورة صفاء أحمد محمد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم، أن هذا البرنامج هو من أحدث البرامج المميزة في مجال دراسات الطفولة المبكرة ويهدف إلى إعداد خريج متميز قادر على التعامل مع متطلبات العصر فيما يختص بمرحلة رياض الأطفال.