مقتل شخص واصابة آخر في مشاجرة بالرصاص بسوهاج

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة بالرصاص، بسبب خلافات الجيرة بناحية جزيرة الخزندارية دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وجرى ضبط بندقية آلية استخدمت في المشاجرة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة في المنطقة.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد ورود بلاغ بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصاب بناحية جزيرة الخزندارية.

انتقل الي مكان الواقعة قيادات فرع بحث الجنوب، وضباط مباحث المركز.

وبالفحص تبين أن المشاجرة اندلعت بين كلاً من طرف أول "دياب.ا.ح"، 32 عاما، عامل مصاباً بطلق ناري بالبطن فتحة دخول من الناحية اليمنى وخروج من الناحية اليسرى، حيث جرى نقله إلى مستشفلا سوهاج الجامعي وتوفي حال تلقيه الإسعافات اللازمة، و"محمود.ع.ع"، 38 عاما، عامل، مصاباً بجرح أعلى الحاجب الأيسر.

وطرف ثان "محمد.غ.ا"، 60 عاما مزارع، و"رفيع.م.غ" 21 عاما، عامل، يقيمان بذات الناحية. جرى ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن بندقية آليه، و9 طلقات من ذات العيار.

وبسؤالهما أتهم الثاني من الطرف الأول، الأول من الطرف الثاني بالتعدي عليهما بالضرب وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته ووفاة الأول بسبب خلافات الجيرة.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.