رئيس أكاديمية البحث العلمي ناعيا العصار: فقدنا قيمة مصرية عظيمة

نعى الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بعظيم وبالغ الحزن والأسى الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قائلا: "نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وعن العصار، قال رئيس الأكاديمية: "لقد فقدنا اليوم مثال التواضع والتعاون غير المسبوق، ووصفه الأخير بأحد أعمدة الدولة المصرية الذي لن يتكرر".

وأشار صقر، إلى أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نتج عنها تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتج وهو ما كنا نفتقده طوال السنوات السابقة وهو المطور الصناعي الوطني الذي يؤمن بالبحوث والتطوير وهو الدور الذي لعبته وزارة الإنتاج الحربي باقتدار في عهد الفريق محمد العصار.

وأضاف: "الفريق العصار كان لديه العديد من المخرجات البحثية الجيدة والبراءات في مجالات ذات أهمية قصوى للدول المصرية في الإلكترونيات والمياه والأسمدة وغير ذلك حبيسة الأدراج وبالتعاون مع الإنتاج الحربي من خلال بروتوكول موقع بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والهيئة القومية للإنتاج الحربي تم توقيع العديد من عقود نقل التكنولوجيا للإنتاج الكمي.