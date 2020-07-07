مدير أمن بني سويف يتفقد امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي في بني سويف، امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ للشعبتين العلمية والأدبية، وسط إجراءات احترازية وقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وتوافد الطلاب منذ الثامنة صباحا على اللجان لأداء الامتحان، وسط تكثيف أمني وتطبيق إجراءات احترازية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال الامتحان من فيروس كورونا المستجد.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في التاسعة صباحا، لمنع التكدس بمحيط اللجان، وكثّفت قوات الشرطة وجودها أمام اللجان ومنعت أولياء الأمور من التواجد في محيطها للحد من التجمعات.

وتفقد اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، الإجراءات الأمنية امام ومحيط اللجان للتأكد من تنفيذ التعليمات، ومنع تجمعات أولياء الأمور.

ويؤدي نحو 16 ألف طالبة وطالبة بالصف الثالث الثانوي، الثلاثاء، امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ للشعبتين العلمية والأدبية، داخل 52 لجنة عامة في محافظة بني سويف.