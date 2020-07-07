تداعيات الوباء: تعافي 18في "بني سويف".. وخروج 15 من "عزل إسنا"

شهدت محافظة الدقهلية وفاة فنى أشعة كان يعمل فى مستشفى أطفال المنصورة الجامعى بفيروس كورونا، أمس، وأعلنت مديرية الصحة بالقليوبية وصول عدد المصابين بين الأطقم الطبية إلى 835 حالة منذ بدء انتشار الوباء، وذلك تزامناً مع استمرار خروج المتعافين من مستشفيات العزل بمختلف المحافظات، إثر خضوعهم لبروتوكول العلاج المقرر من «الصحة».

وفى بنى سويف، أعلنت مديرية الصحة تعافى 18 حالة جديدة من المصابين بالفيروس، وخروجهم من عزل المدينة الجامعية، وأعلن مستشفى إسنا للعزل بالأقصر، خروج 15حالة جديدة بعد شفائهم، وفى القليوبية كشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة أن مركز ومدينة بنها سجل أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، أمس، بـ12 حالة، فيما سجلت المديرية وفقاً لبيانات وزارة الصحة الرسمية، 835 حالة إصابة بين الأطباء وأطقم التمريض على مستوى الإدارات الصحية بالقليوبية منذ بداية الأزمة.

وعلى مدار 43 يوماً، استقبلت 3 مستشفيات بالغربية 12 ألفاً و163 مصاباً، تعافى منهم 2163 وتوفى 107، وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إن الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس بلغت 3 آلاف و169، بينما المشتبه فيها بلغ 7 آلاف و790، وتماثل للشفاء 2163، وخضع 6 آلاف حالة للعزل المنزلى.