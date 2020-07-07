الأرصاد توضح أسباب ارتفاع نسب الرطوبة وتكشف موعد تحسن الطقس

قالت الدكتورة إيمان شاكر؛ وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الارتفاع في درجات الحرارة اليوم والذي يصل إلى 39 درجة على القاهرة مؤقتًا، إذ تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى بدءًا من الغد لتكون حول معدلاتها الطبيعية بقيمة 4 درجات، لتسجل العظمى على القاهرة 35 درجة.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، أنّ انخفاض الحرارة تقل معه نسب الرطوبة بشكل ملحوظ، إذ لا نشعر بارتفاع درجات الحرارة مثل اليوم.

ولمواجهة الرطوبة، نصحت وكيل مركز الاستشعار، بتجنب التواجد في الأماكن المغلقة سيئة التهوية وتجديد الهواء باستمرار، وتناول المياه لتعويض كميات العرق المفقودة، واصحطاب شمسية أو كاب حال الاضطرار للنزول لتجنب أشعة الشمس المباشرة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إنّ ارتفاع نسب الرطوبة الموجودة على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد سواء كانت السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة تعطي إحساسًا بدرجة الحرارة المرتفعة، سواء انخفضت درجة الحرارة أو ارتفعت، ولكن شهري 7 و8 من أقوى أشهر الصيف تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة ويتخللهما في بعض الأحيان ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة "mbc مصر2"، أنّ درجات الحرارة ترتفع اليوم عن المعدل الطبيعي بنحو درجتين أو 3 درجات مئوية، ولكن في المقابل تقل نسب الرطوبة بشكل طفيف فتعادل المعادلة نسبيًا، ليستمر الشعور بدرجات الحرارة خلال ساعات النهار ويكون معتدل في فترات الليل.

وتابع شاهين أنّ أقل الأماكن التي تشهد انخفاضًا في معدلات الرطوبة هي جنوب الصعيد ومناطق من شمال الصعيد وهي تعتبر أقل رطوبة من مدن ومحافظات البلاد، أما المناطق الأعلى رطوبة هي السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، فضلًا عن تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر بسبب الرطوبة المرتفعة، حيث تتكون من بعد الفجر وتستمر حتى الساعة الثامنة والتاسعة صباحًا، وبمجرد سطوع أشعة الشمس تتلاشى الشبورة سريعًا، وتتكون فقط على الطرق الزراعية وعلى الطرق القريبة من المسطحات المائية أكثر تأثير من باقي مدن ومحافظات البلاد.

وأكد شاهين أنّ الرياح معتدلة تمامًا على أغلب الأنحاء، ما يجعل الأجواء معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ومهيأة لأعمال الصيد والملاحة، موضحًا أنّ منخفض الهند الموسمي يؤثر على حالة الطقس هذه الفترة ويجلب رياح شمالية غربية مصدرها شبه الجزيرة العربية، إذ يمتد تاثيره خلال شهري يوليو وأغسطس أكثر من باقي العام.