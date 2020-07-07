توزيع 7939 كارت فيزا "تكافل وكرامة" على المستحقين بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه بدءً من الأسبوع المقبل سيتم توزيع 7939 كارت فيزا جديد على المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا.

وأضاف المحافظ، أن عملية التوزيع ستتم من خلال كافه الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشددًا على سرعة تسليم كروت الفيزا للمستحقين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الاجتماعية التي ستشهد توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة علي مستحقيها.