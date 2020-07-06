وكيل صحة الشرقية يوجه بسرعة تركيب جهاز الأشعة المقطعية بـ"صدر الزقازيق"

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تلقي مستشفى الصدر بالزقازيق، تبرع عبارة جهاز أشعة مقطعية، بقيمة تقديرية بلغت أكثر من 4 ملايين جنيه.

جاء ذلك أثناء مرور وكيل الوزارة، على أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، ومتابعة تركيب جهاز الأشعة المقطعية.

ووجه الشركة الموردة، بسرعة الانتهاء من الأعمال، وتشغيل الجهاز لخدمة المرضى بالمحافظة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

كما كلف مدير عام العلاجي، ومسئولة الأشعة بالمديرية، بوضع خطة لرفع أداء العمل بالأشعة المقطعية، والأشعة العادية، وخط سير المريض، مع التدريب الجيد لأطباء وفنيين الأشعة على الجهاز الجديد.

كما تفقد أعمال التطوير بالدور الثالث علوي، ووجه بسرعة الإنتهاء من باقي الأعمال وتشغيل الجناح الثاني خلال أيام ليصل عدد الأسرة إلى 46 سرير، وتبلغ تكلفة أعمال التطوير 3 ملايين، 700 ألف جنيه، ووجه بوضع نظام تحكم ومراقبة بالدور الثالث، كما وجه بسرعة إزالة مخلفات الأعمال والرواكد، ووجه ببدء العمل لتطوير شبكة الغازات بالدور الثاني، وكلف إدارة المستشفي بنقل المرضي، وتطهير وتعقيم المكان قبل بدء الأعمال.

وفي سياق متصل، واستكمالا للمتابعة الميدانية والمستمرة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، قام وكيل الوزارة بالمرور علي مستشفي حميات الزقازيق، للإطمئنان علي الخدمات المقدمة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وارتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية.

والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجه مدير المستشفى بعمل بعض التعديلات بالمستشفي لتطوير الخدمة ورفع كفاءتها، ووضع خطوط سير منفصلة لمرضي الكلي الصناعي، للبدء في تفعيلها للحالات العادية، مع البدء في تفعيل العيادات الخارجية داخل المستشفى.