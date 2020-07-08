استرداد 11 قيراط أملاك دولة بأبنوب مخصصة لمحولات كهرباء

نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة في استرداد 11 قيراط أملاك دولة بمركز أبنوب مخصصة لإنشاء محولات كهرباء لقرية العطيات البحرية.

جاء ذلك خلال حملة إزالة مكبرة برئاسة المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة استهدفت إزالة بعض المخالفات والتعديات بمركز أبنوب بمشاركة تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وبحضور نواب ومساعدي رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن بقيادة اللواء زكريا سليمان مساعد مدير الأمن والعميد أحمد عبدالحفيظ مأمور مركز شرطة أبنوب وضباط وحدة المباحث.

وأوضح المهندس نبيل الطيبى رئيس الحملة، أن الحملة أسفرت الحملة عن استرداد 11 قيراط أملاك دولة بمركز أبنوب مخصصة لإنشاء محولات كهرباء لقرية العطيات البحرية زمام قرية المعابدة وكذلك إزالة عقار مخالف بقرية بني إبراهيم على مساحة 250 متر تقريبًا على أرض زراعية وإزالة شونة بمسطح 1.5 قيراط أملاك دولة، مشيرا إلى أن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، شدد على التصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي وتنفيذ قرارات إزالة لبعض مخالفات وتعديات على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة.