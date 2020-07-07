تشميع 25 مقهى ومحلا تجاريا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

واصلت أحياء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملاتها المكبرة على المقاهي والمطاعم، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ضمن خطة التشغيل الجزئي التي أقرها مجلس الوزراء.

واستهدفت الحملات التى شنتها الأحياء متابعة الالتزام بنسب الإشغال المقررة بما لا يزيد علي 25%، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم تقديم الشيشة، وارتداء الكمامات، فضلًا عن توفير مستلزمات التطهير والتعقيم.

وتمكنت الحملات من غلق 25 مقهى ومحلًا تجاريًا بأحياء المنتزه أول، والعامرية ثان، وغرب، ووسط، وذلك لمخالفة ضوابط خطة التشغيل الجزئي، ومنها تقديم شيشة للزبائن وعدم الالتزام بمواعيد الغلق.

وأكد محمود بريك، رئيس حي الجمرك، توجيه 7 إنذارات لأصحاب المقاهي والمطاعم بشارع الغرفة التجارية، وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى.