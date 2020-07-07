عميدا اللغات والتربية الرياضية يوزعان الكمامات على الطلاب قبل الامتحان

استمرت أعمال الامتحانات بجامعة الأزهر لليوم الرابع على التوالي، وقام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات.

وأكد الدكتور محمد عزت غازي عميد كلية اللغات والترجمة أن الطلاب يؤدون امتحاناتهم بسهولة ويسر في كل الفرق بشعب الكلية المتعددة، حيث روعي تباعد المسافات واتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية بداية من دخولهم لبوابات التعقيم وتسلمهم الكمامات "الماسكات" مجانا.

وقدم غازي الشكر لطلاب الكلية على وعيهم وحسن استجابتهم للتعليمات الخاصة بالامتحانات، ووزع الدكتور سعد عبدالجليل عميد كلية التربية الرياضية الكمامات "الماسكات" على طلاب الكلية في أول أيام امتحاناتهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل اللجان.