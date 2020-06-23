هدوء في لجان امتحانات الأزهر بالإسكندرية والأسئلة من المقرر

تفقد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي بلجنة المدينة المنورة بإدارة العامرية التعليمية الأزهرية، والتي تضم طلاب معاهد المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وأحمد عرابي، ولجنة فتيات القويري بإدارة غرب التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة تطهير وتعقيم اللجان.

وحرص "هاشم"، خلال الجولة، على التأكد من أمن وسلامة اللجان، والتزام جميع العاملين بها والطلاب بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، واطمأن إلى مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، وعدم وجود أي شكوى منه.

وشدد "هاشم"، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات.

كما تابع الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بلجان بنين الإسكندرية، وبنين سموحة، وفتيات سموحة.