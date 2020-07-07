ضبط طالب بالإسماعيلية لتسريبه امتحانات الثانوية العامة عبر "واتس آب" 

رصدّت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشر المسؤول عن إدارة المجموعة المسماة "علمي رياضة وعلوم" بتطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة مواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الديناميكا" في أثناء انعقاد اللجنة.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب بالثانوية العامة – مقيم بالقصاصين بمحافظة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف وضبط المتهم المشار إليه بمحل إقامته.

وبالتفتيش تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها، وصور لأسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة مواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الديناميكا"، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض الإستفادة المادية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.