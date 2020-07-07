رئيس جامعة الزقازيق: سنفتتح أول مستشفى لعزل الأطفال الأحد المقبل

قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إن جامعة الزقازيق تتميز بعمل مستشفيات للعزل على أعلى مستوى، لافتا إلى أن الجامعات تؤدي دورا كبيرا فهي من المؤسسات الكبرى التي تعتمد عليها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على أن المستشفيات الجامعية عليها أعباء كثيرة لمواجهة الفيروس.

وأضاف شعلان، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولي المصرية، أن المستشفيات الجامعية في قدرتها المتميزة وأساتذتها الكبار الموجودين بها لا تستطيع التوقف عن الخدمة العادية التي كانت تقوم بها من عمليات كبرى واستقبال الحوادث.

وتابع أنه عند تخصيص بعض المستشفيات للعزل زاد الحمل على المستشفيات الجامعية بالإضافة إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليفه بأن تعمل المستشفيات الجامعية للعزل، وجامعة الزقازيق أول من بدأت بعمل عزل.

وأكد أنه تم عمل كمستشفيين اثنين للعزل على أعلى مستوى يضمان 38 عناية مركزة وهو عدد كبير مقارنة بالمستشفيات الأخرى، فضلا عن أن مستشفيات العزل بجامعة الزقازيق أجرت فرز لـ6441 حالة حتى أمس منهم 2125 حالة منتسبين للجامعة سواء من فوق السن أو في الخدمة، ومن خارج الجامعة نحو 4816 حالة وعدد الحالات المشتبه فيها وتم عزلها منزليا نحو 1600 حالة، وعدد من تم حجزهم في مستشفيات العزل بالجامعة 526 حالة من محافظات أخرى.

واستكمل، أنه سيتم افتتاح مستشفى عزل إضافي جديد يوم الأحد بسعة مبدئية 47 سرير عناية مركزة وأكثر من 200 سرير إقامة، مؤكدا على أنه ستفتتح أول مستشفى عزل للأطفال يوم الأحد المقبل في جامعة الزقازيق، فضلا عن وجود ماكينة غسيل كلوي متنقل حتى تخدم المرضى على الأسرة وجهاز أشعة مقطعية في نفس المبنى بتكلفة 7.3 مليون جنيه.