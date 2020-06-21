نائب رئيس جامعة الزقازيق تتفقد امتحانات الدراسات العليا

تفقدت د.ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لجان الإمتحان بعدد من الكليات وذلك للإطمئنان علي سير أعمال امتحانات قطاع الدراسات العليا لمراحل الدكتوراة والماجستير والدبلومات بجامعة الزقازيق .

وشددت علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائة للحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

استهلت د.ميرفت عسكر جولتها بتفقد لجان امتحانات معهد الدراسات والبحوث الأسيوية يرافقها د.أحمد النادي عميد المعهد،حيث يؤدي 120 طالباً بالفرقتين الأولي والثانية بالأقسام المختلفة بالمعهد إمتحانات دبلومةً الدراسات العليا بمواد (الحاسب الألي ،واللغة الأسيوية،وطاقة الرياح، والمحاصيل الحقلية) والمستمرة أعمالها حتي 14 يوليه القادم.

وإستكملت نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث جولتها بتفقد لجان امتحانات كلية الصيدلة يرافقها د.غادة شاكر عميد الكلية ،حيث يؤدي 205 طالباً إمتحانات الدبلومة والتي بدأت أعمالها اليوم، وتستمر حتى 16 يولية القادم.

واختتمت د.ميرفت عسكر بتفقد لجان امتحانات مرحلة الماجستير لطلاب كلية الطب البشري بحضور د.عاطف حسين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وإطمئنت علي إتباع التعليمات الإحترازية والوقائة و إجراء كشف الحرارة للطلاب قبل دخول اللجان الإمتحانية وارتدائهم الكمامات الواقية أثناء تأدية الإمتحان.