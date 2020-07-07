عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ كفر الشيخ يستعرض الوضع الصحي وتقنين الأراضى مع رئيس الوزراء 

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود المحافظة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بمختلف القطاعات، فضلاً عن متابعة الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة.

ولفت المحافظ، خلال مشاركته في اجتماع مجلس المحافظين عبر "الفيديو كونفرانس"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، وانتظام الأطقم الطبية وحسن سير العمل، وتكليف نائب بكل مركز ومدينة للمرور على المستشفيات لتذليل العقبات.

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع، أنه تم تنفيذ المشروع القومي للرصف بالمحافظة، وتم تمهيد ورصف الطرق بالمراكز والمدن، وذلك ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، وتطبيق أعلى معايير الأمان والجودة الهندسية بالتنسيق مع جهاز التعمير، والخدمة الوطنية، وذلك لمرونة الحركة المرورية والتيسير على المواطنين،وأصحاب المركبات.

كما ناقش "نور الدين"، أعمال التقنين وإجراءات التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظة، وذلك حفاظاً على الأراضي، والرقعة الزراعية، وفرض هيبة الدولة، مؤكدا على توافر السلع التموينية والمواد البترولية، لسد احتياجات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.