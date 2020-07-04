محافظ كفر الشيخ يناقش إجراءات تراخيص الإعلانات بالمحافظة  

ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، إجراءات تراخيص الإعلانات بالمحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ.

ووجَّه محافظ الاقليم، بحصر كافة الإعلانات بجميع شوارع العاصمة، وإزالة الإعلانات المخالفة، وإصدار تراخيص وتحديد الشروط الخاصة بكل إعلان، مكلفاً بتوحيد المسافات البينية بين الإعلانات، والإلتزام بالمساحات والمسطحات، والمواصفات.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس المركز والمدينة، والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، وعلي الطباخ، مدير الشئون المالية، وعادل بزاوي، مدير الشئون القانونية، والمهندسة ولاء المزين، مدير التنسيق الحضاري، ومحمد رمضان، بالإدارة العامة للإيرادات، وليلى إسماعيل، مسئول الإعلانات بالوحدة المحلية، وأسماء عبدالحي، مدير مشروع الإعلانات ، محمد السماحي، مسئول متابعة الإعلانات بالمحافظة.