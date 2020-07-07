المتيني: الامتحانات تجري لطلاب السنوات النهائية في ظروف غير عادية

أجرى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لسير أعمال الامتحانات بكليتي التجارة و الآداب، رافقهما خلال الجولة كل من الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة والدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، ووكلاء الكليتين.

وأوضح الدكتور محمود المتيني، أن الامتحانات تجرى لطلاب السنوات النهائية في ظروف غير عادية ووسط تحديات غير مسبوقة في ظل جائحة كورونا العالمية، مؤكدا أن هذا الظرف الدقيق فتح المجال أمام آليات ومميزات جديدة لم تكن مستغلة من قبل بالشكل الكافي وفي مقدمتها نظم التعلم الالكتروني عن بعد.

وأضاف أن الجامعة استعدت بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الطلاب واستمرار أعمال الامتحانات دون أية معوقات، مشيدا بجهود مستشفيات جامعة عين شمس والإدارة العامة للشؤون الطبية.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالفتاح سعود، أن إدارة الجامعة راعت خلال وضعها للجداول، التتابع الزمني في بدء الامتحانات لمختلف كليات الجامعة لمنع التجمعات بين الطلاب وتخصيص ساعتين فاصل بين كل فترة امتحان وأخرى لتعقيم كل اللجان والممرات.

وأكد أنه في حالة الاشتباه في إصابة أي طالب يتم نقله فورا بسيارة إسعاف إلى مستشفى الطلبة لعمل مسحة ويتم عزله لحين ظهور نتيجة التحليل، فإذا جاءت نتيجة المسحة إيجابية يتم تأجيل الامتحانات للطالب لحين تمام شفائه.

وأضاف، أنه تم توفير أماكن لإقامة الطلاب المغتربين في المدن الجامعية مع مراعاة كل الإجراءات الوقائية اللازمة، لافتا إلى أنه تم تجهيز لجان لذوي الاحتياجات الخاصة مزودة بكل التجهيزات اللازمة لهم، مع تخصيص ممرات لدخولهم وخروجهم للجان الامتحانية بسهولة ويسر.

وومن جانبه، أشار الدكتور خالد قدري، أن الكلية بها 73 ألف طالب، بينهم 15 ألف طالب في السنة النهائية مرحلة "البكالوريوس" موزعين على برامج اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الساعات المعتمدة والتعليم الالكتروني المدمج، موضحا أن هناك 4 فترات امتحانية كل يوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، على أن تضم كل لجنة 10 طلاب فقط.

وأضاف أنه قد تم الاستعداد للامتحانات طوال الفترة الماضية، وذلك عن طريق محاضرات مصورة عن طريق أعضاء هيئة التدريس بلغت نحو 2000 محاضرة من بينها 500 محاضرة تفاعلية تم رفعها على القناة التعليمية للكلية، كما تم إعلان الجداول وأرقام الجلوس الكترونيا، إلى جانب المناهج والمقررات التي سيقوم الطلاب بدراستها، مما ساهم بصورة كبيرة في سيولة الحركة وانتظامها، حيث أصبح كل طالب يعلم مكان لجنته وكيفية الوصول إليها.

وعن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية أشار إلى أن الكلية قامت بعمل 3 بوابات للدخول، 6 بوابات للخروج، إلى جانب تحديد 3 اتجاهات يسير عليها الطلاب مع وجود علامات أرضية للحفاظ على المسافات بين الطلاب.

وأوضح الدكتور مصطفى مرتضى أنه تم تقسيم اللجان على 4 فترات من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساء وتبلغ مدة كل لجنة ساعة للامتحان تفصل بينهما ساعة ونصف لخروج الطلاب وإتمام عملية التعقيم بين كل لجنة وأخرى، إلى جانب آليات التباعد وكذلك توفير التهوية اللازمة ووسائل التعقيم.

وعن نظام الامتحانات أشار إلى أن الامتحانات بنظام الاختيار من المتعدد، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة وفرت صناديق يقوم الطلاب بوضع ورق الإجابة بها. بالإضافة إلى مضاعفة أعداد قاعات اللجان إلى 50 لجنة.