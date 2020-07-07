وزير الكهرباء يبحث التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مع سفير بريطانيا

عبر تقنية الفيديو كونفراس إلتقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالسيد Sir Geoffrey Adams سفير بريطانيا لدى جمهورية مصر العربية وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة وعدد من الشركات البريطانية المتخصصة فى مجال الكهرباء.

وأشاد شاكر بالتعاون القائم مع الشركات البريطانية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث يجري حاليا مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

أكد الوزير على إهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والإعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة ،

وأشار الوزير إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال ، مؤكداً على التعاون القائم بين قطاع الكهرباء وعدد من الشركات البريطانية المتخصصة فى هذا المجال

وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال حيث يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2035، واضاف انه يجري حاليا تحديث هّذه الاستراتيجية لزيادة نسبة مشاركة طاقات متجددة بها حيث نجح القطاع فى إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة والتى ستصل إلى 6,6 جيجاوات بنهاية عام 2020 وستزيد هذه القدرات المضافة لتصل إلى حوالى 8200 ميجاوات بعد الإنتهاء من المشروعات التى تحت الدراسة .

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات البريطانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة ،

وأشاد سفير بريطانيا بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .

وأشاد أيضاً بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة والتى فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى ،.

كما اكد علي الاهتمام بالتعاون الكامل وتقديم كل الدعم وخاصة في إعداد تقرير المساهمات المحددة وطنياً National Determine Contribution (NDC) حيث أن بريطانيا سوف تقوم باستضافة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم في 2021.

ومن ناحيته اكد الوزير إن قطاع الكهرباء يقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة في إعداد هذا التقرير كون قطاع الكهرباء أحد أهم القطاعات المؤثرة في خفض الانبعاثات في مصر من خلال مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة، ويرحب القطاع باستعداد الجانب البريطاني تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجال إعداد تقرير (NDC) وسيتم التواصل في هذا الشأن مع السفارة البريطانية بمصر

وأعرب السفير عن رغبة بلاده وعدد من الشركات البريطانية في الاستثمار في مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة ، وغيرها من المشروعات الأخرى .