وزير الري: مصر قدمت لإثيوبيا خططا بديلة للتنمية وتوليد الكهرباء

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر لديها إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وتابع: "مصر لا تأخذ نصيب الأسد في مياه نهر النيل كما تدعي إثيوبيا، لدينا إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق ونتمنى من الآخرين أن يكون لديهم إرادة سياسية".

وأضاف عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر لم تعترض على السدود التي أقامتها إثيوبيا ودول حوض النيل، على نهر النيل سابقا كونها كانت بهدف التنمية إلى جانب أن مصر تريد التنمية والنهوض لدول حوض النيل.

وأكد وزير الري، أن كفاءة مصر في استخدام المياه تصل لـ90%، دوريات عالمية ومنظمات الأمم المتحدة، وعلى الجميع أن يعلم ذلك، وتابع: "لا بد أن نوضح ذلك للداخل الإثيوبي واللي عنده أرقام غير كدا يطلع ويتحداني".

ولفت الوزير إلى أن مصر لديها مشكلة في المياه، على خلاف إثيوبيا التي لديها وفرة في المياه ولكن لديها أزمة في إدارة هذه المياه، مشدداً على أن مصر قدمت لإثيوبيا خططا بديلة للتنمية وتوليد الكهرباء.