450 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكات الكهرباء شمال القاهرة

فى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية ،

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً أعلى معايير الجودة الكهربائية من حيث تقليل فترات إنقطاع التيار وازمنتها وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات التجارية المقدمة للمشتركين ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك،

ونظراً لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ واستمرار عمليات التنمية شاملة فى كافة محافظات مصر والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بهذه المحافظات لتلبية احتياجات التطور فى استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة،

وفى هذا الصدد ففى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والتى تضم شمال وشرق القاهرة – مدينة القاهرة الجديدة) و جزء من محافظة القليوبية متمثل في (مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر - بهتيم).

وتخدم الشركة حوالى (5) مليون مشترك مقسمين على أربع قطاعات بالشركة كالتالي:

قطاع الحلمية (الحلمية – المطرية – المرج - الخانكة) ويخدم حوالى (2) مليون مشترك.

قطاع شبرا (شبرا مصر- شبرا الخيمة – بهتيم - القناطر الخيرية) ويخدم حوالى (1.5) مليون مشترك.

قطاع مدينة نصر (مدينة نصر – العباسية – القاهرة الجديدة) ويخدم حوالى 850 الف مشترك.

قطاع مصر الجديدة (مصر الجديدة – السلام – العبور) ويخدم 561 الف مشترك.

بلغت قيمة ما تم إستثماره من 1/7/2019حتى 1/6/2020 حوالى (450) مليون جنيه متضمنة :

الخطة الاسثمارية على مستوى الشركة :

1- حول مشروعات التوسع والجديد :

تم تشغيل وإطلاق التيار لعدد من المهمات ومنها :

– عدد (6) موزعات كل منها (16) خلية بإجمالي(96) خلية .

– عدد (9) كشك صاج بسعة اجمالية (9000) ك.ف.أ .

– عدد (117) غرف محولات تحتوي على عدد (117) محول توزيع بسعة إجمالية (107500) ك.ف.أ ، عدد (91) لوحة جهد 11ك.ف (RMU)، عدد (114) لوحة جهد منخفض.

– تم مد (237.971) كم كابلات جهد متوسط، و مد (116.454) كم كابلات جهد منخفض.

– تم تركيب (148) عامود و (8.56) كم موصلات وعدد (319) صندوق جهد منخفض.

2- وحول مشروعات الاحلال والتجديد:

تم احلال (استبدال) عدد من المهمات ومنها:

– عدد (5) موزع كل منها (16) خلية بإجمالى (80) خلية .

– عدد (34) كشك صاج كامل (لوحة جهد متوسط – محول – لوحة جهد منخفض)

– عدد (190) محول توزيع.

– عدد (66) لوحة جهد متوسط RMU.

– عدد (98) لوحة جهد منخفض.

– كمية (88.634) كم كابلات جهد متوسط.

– كمية (91.457) كم كابلات جهد منخفض.

– عدد (1218) عامود جهد منخفض ، (230.941) كم موصلات، عدد (233) صندوق جهد منخفض.

وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال ،

وإلى جانب الطفرة الملحوظة في عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء (كأعمال مدنية – ومنظومات رقمية مميكنة) فان الشركة تعمل لتسريع الاجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.

وحول تطوير مراكز الخدمة فقد تم تطبيق نظام الشباك الواحد فى 36 إدارة تجارية من إجمالى 38 إدارة ويقوم الشباك بتقديم 25 خدمة للمشتركين بشكل مباشر.

وجدير بالذكر أن الإدارات التي تم تطبيق نظام الشباك الواحد بها تشمل

عدد (9) إدارات بقطاع مدينة نصر: وهي (العباسية - الظاهر- مدينة نصر- شروق مدينة نصر- زهراء مدينة نصر- التجمع الخامس - الرحاب - التجمع الأول - القطامية).

عدد (11) إداراة بقطاع شبرا: وهي (شبرا مصر- الزاوية - الشرابية - روض الفرج - شبرا الخيمة - بيجام - منشية عبد المنعم رياض - منشية الحرية - بهتيم – مسطرد -القناطر الخيرية).

عدد(5) إدارات بقطاع مصر الجديدة: وهي (مصر الجديدة - النزهة- النهضة - العبور-أحمد عرابي).

وعدد (11) إدارة بقطاع الحلمية: وهي (الزيتون - عين شمس - الحدائق - الأميرية -المطرية - المرج - عزبة النخل - قباء - الخصوص- الخانكة - القلج).

وجارى تطبيق نظام الشباك الواحد بكل من إدارة السلام التابعة لقطاع مصر الجديدة وإدارة قرى الخانكة التابعة لقطاع الحلمية ،

كما قامت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تطبيق نظام Q هو نظام خاص بانتظار المشتركين والذي من خلاله يتم تقديم خدمة راقية للمشتركين بمراكز الخدمة التجارية وقد تم تطبيقة في 33 إدارة من إجمالي 38 إدارة ، وجارى تطبيق النظام فى باقى القطاعات

كما قامت الشركة بتطوير عدد من المباني التابعة لها حيث تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية وعمل البنية التحتية لشبكة النت لعدد من المبانى تشمل (إيرادات وشبكات العباسية - إيرادات وشبكات العباسية - هندسة كفر حمزة - هندسة جمعية عرابى - هندسة عرب جهينة - إيرادات وشبكات شبرا مصر والشرابية - إيرادات قرى الخانكة وأبو زعبل - شبكات مصر الجديدة (روكسى) - إيرادات وشبكات العبور - إيرادات وشبكات بهتيم - إيرادات وشبكات الخانكة).

وجارى العمل على تطوير باقى المبانى وعمل البنية التحتية لشبكة النت لها

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية فقد بلغت عدد المحاضر المحررة على مستوى الانشطة المختلفة خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020حوالى (510) ألف محضر، بقيمة بلغت حوالى (464) مليون جنيه.