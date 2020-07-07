طلاب الثانوية في الإسكندرية: امتحان الفيزياء صعب.. و"التاريخ" محتاج وقت

سادت حالة من الحزن أوساط طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية ، بسبب صعوبة امتحان الفيزياء والتاريخ حيث وصفتهن بعض الطالبات بأن أسئلة الامتحانات "رخمة وغير مباشرة " بالإضافة إلى ٣ ساعات وقت الامتحان لم تكفي لحل جميع الأسئلة.

راي طلاب شعبة العلمي أن الامتحان صعب ويحتوي على اسئلة صعبة وغير مفهومة وتحتاج لمزيد من الوقت فيما راي آخرون أن الامتحان متوسط ولكن به بعض الحزئيات الصعبة.

واضافت سلمي سامي، لجنة مدرسة الفواطم بادراة وسط التعليمية، أن الامتحان صعب والوقت لم يكفي ولم تتمكن من الإجابة والمراجعة على الاجابات، وبعض الأسئلة الغير مفهومه والغير واضحة

أما مادة التاريخ الخاصة بطلاب شعبة الأدبي، أشارت روان أحمد، أن الامتحان به اسئلة صعبة كثيرة وكانت تحتاج لمزيد من الوقت ، لافته إلى أنه طويل وأسئلة تحتاج إلى التفكير الطويل .