صندوق بريطاني لمساعدة مسرحيي لندن.. ونتفليكس تتبرع بـ625 ألف دولار

تبرعت منصة نتفليكس بـ625000 دولار، أي ما يساوي 500000 جنيه إسترليني، إلى صندوق جديد أنشأه المخرج البريطاني سام ميندز، الحاصل على جائزة أوسكار، لمساعدة عمال المسرح المتأثرين بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب موقع هوليود ريبورتر.

وجاء إنشاء "ميندز" للصندوق، خاصة مع تأثر الكثيرين من العاملين بالمجال الفني، مع توقف العروض، وإغلاق المسارح، خاصة في منطقة ويست إند الشهيرة، والمعروفها بمسارحها والعروض الترفيهية بها، إضافة إلى المسارح في جميع أنحاء بريطانيا.

وتوظف منطقة مسرح ويست إند الشهيرة في لندن وكذلك الشركات الإقليمية في جميع بريطانيا، مئات الآلاف من العمال الذين تضرروا بشدة من الإغلاق بسبب كورونا، والذي بدأ في 16 مارس وما زال في مستمرا، وتعتبر المسارح أعمال ذات مخاطر عالية، ومتوقفة حتى مع إعادة الفتح التدريجي.

ويقدم الصندوق الجديد منحًا صغيرة بقيمة 1250 دولارًا أي ما يساوي 1000 جنيه إسترليني، للعاملين في المسرح الذين يعانون من عدم المساعدة الحكومية والذين لم يتمكنوا من العمل منذ الإغلاق.

وينصب تركيز الصندوق على توفير الإغاثة على المدى القصير لمئات من العاملين في المسرح والموظفين المستقلين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقال سام منديس في بيان: "يعاني الآلاف من المتخصصين في المسرح في المملكة المتحدة من صعوبات. ولم يتمكن الكثير منهم من الحصول على المساعدة من الخطط الحكومية الحالية، ولا يزال الوضع يزداد سوءًا، وهم بحاجة إلى المساعدة الآن".

وأضاف: "الصندوق مصمم خصيصًا للعاملين في المسرح الذين يجدون أنفسهم في نقطة الانهيار، أو أولئك الذين لا يستطيعون دفع الفواتير، أو أولئك الذين يفكرون في ترك المهنة كليا، وكلما زاد التبرع، زادت المنح التي يمكننا تقديمها".

من جهتها، قالت آن منساه، مسؤولة بمنصة نتفليكس: "المسرح البريطاني هو قوة ثقافية حيوية، على الأقل فالكثير من المواهب الناشئة والأفكار الأصلية تبدأ من المسرح. فالإبداع هو كل شيء، ونحن قلقون للغاية من التحديات التي يواجهها أصدقاؤنا في المسرح الآن".

وتابعت: "الكتاب المسرحيين والمخرجين والملحنين والكوميديين هم شريان الحياة في صناعتنا أيضًا، في النهاية لا نزال متفائلين بأنّ الصناعة يمكن أن تزدهر مرة أخرى وترضي شهية الجماهير التي لا تشبع من الثقافة والإبداع والترفيه".