غياب 700 طالب عن امتحان الثانوية العامة بالقليوبية

سجلت غرفة العمليات بتعليم القليوبية غياب 700 طالب على مستوى اللجان الفرعية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة اليوم، فيما جرى نقل طالب بإحدى لجان إدارة شبين القناطر عقب إصابته بحالة إعياء وإغماء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ليرتفع عدد الطلاب الذين أصيبوا بحالات مرضية خلال امتحان اليوم إلى 6 طلاب في لجان بنها وشبرا الخيمة والخصوص وشبين القناطر، كما تم نقل مراقبان إلى المستشفى بعد إصابتهما بالإغماء.

وتابع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وعاطف سلامة وكيل المديرية الحالات المرضية والتحقيق في واقعة تمزيق طالب لورقة امتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية مؤكدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات.