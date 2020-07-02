طلاب الثانوية العامة بالقليوبية: امتحان الفلسفة سهل والأحياء طويل وصعب

أكد طلاب الشعبة الأدبية بلجان الثانوية العامة بمحافظة القليوبية سهولة امتحان مادة الفلسفة والمنطق مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله سهل إلا بعض النقاط البسيطة في المنطق والمخصصة لقياس مستوى الطلاب.

فيما اشتكى طلاب شعبة العلوم من صعوبة امتحان الأحياء مؤكدين أنه جاء طويلا وغير مباشرا ويحتاج لوقت طويل للإجابة معبرين عن حزنهم من صعوبته.

بينما تباينت أراء طلاب شعبة الرياضيات حول مستوى امتحان الاستاتيكا عقب انتهاء وقت الإجابة بلجان القليوبية وانقسم الطلاب لفريقين الأول أكد صعوبة الامتحان مشيرين إلى أنه طويل وغير مناسب للوقت وبه أسئلة كثيرة غامضة وتحتاج لوقت أكبر للحل وفريق أكد أن الامتحان جاء في متناول الطلاب بمختلف مستوياتهم معبرين أنه سهل.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد عبد البديع العطار مدير إدارة أمن المعلومات بالإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم وعبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية قد تفقدوا سير امتحانات الثانوية العامة والإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية المتبعة لتأمين الطلاب والملاحظين بلجنتى مدرستى ام المؤمنين الثانوية بنات والإمام محمد عبده ببنها.

وتفقد المحافظ الحرم الأمن بمحيط اللجنتين وبوابات التعقيم وإجراءات التعقيم والتطهير للطلاب وعددا من اللجان .

كما تفقد حجرات التأمين الصحي و الإجراءات الصحية المتبعة حيال الطلاب، شدد محافظ القليوبية ووكيل وزارة التربية والتعليم على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات .

وأثنى محافظ القليوبية على دور مديرية التربية والتعليم ودور الأجهزة الأمنية والصحية والمحلية في إنجاح سير الامتحانات متمنيا التوفيق للطلاب والنجاح لهم ومعقبا بقوله "يا رب يكون وشنا حلو عليكم.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب توفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات وتوفير بوابات التعقيم والمطهرات والكمامات وواقيات القدم مضيفا أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإنجاح سير الامتحانات.