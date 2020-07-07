مقتل شخصين في انفجار مصنع بإيران

ذكرت الوكالة الإيرانية للأنباء، اليوم، أنّ شخصين قتلا في انفجار في مصنع بجنوب العاصمة طهران.

وقال مسؤول محلي: "خطأ بشري تسبب في انفجار بأحد المصانع قُتل شخصان وأصيب 3 آخرين"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأكدت السلطات الإيرانية وقوع قتيلين و3 جرحى في انفجار بشركة بمنطقة باقرشهر، جنوب العاصمة الإيرانية طهران، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" الثلاثاء عن حاكم قضاء كهريزك، أمين بابائي، أنّ الانفجار الذي وقع في باقر آباد، نتج عن إهمال عمال شركة تعبئة اسطوانات غاز الأكسجين ما أدى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين عند الساعة 3:20 صباح الثلاثاء".

وأكد بابائي أنّ "شدة انفجار كبسولات الأكسجين كانت كبيرة للغاية لدرجة أن جدران المصانع المجاورة للشركة دمرت أيضا".

وكان سكان محليون أكدوا في منطقة "باقر شهر" أنّ الانفجار وقع في شركة غاز "سباهان برش" وأحدث انفجارا هائلا.

وتعد باقر شهر من أهم المناطق الصناعية، حيث تحتوي على مصفاة للنفط وعدد من شركات الغاز ومدينة صناعية ومعامل ومصانع متعددة في مجال الطاقة.