تقل 185 سائحا.. مطار الغردقة يستقبل رحلة جديدة من أوكرانيا

استقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الثلاثاء، رحلة طيران خارجية جديدة قادمة من أوكرانيا، وعلى متنها 185 سائحا، تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية منذ مطلع شهر يوليو الجاري، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان في استقبال الطائرة مسؤولو مطار الغردقة الدولي وفرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتم إجراء الفحوصات اللازمة والكشف الطبى على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.

وقال عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بالبحر الأحمر فى تصريح صحفي اليوم، لـ "الوطن" إنه تم نقل السائحين عبر أتوبيسات معقمة بطاقة 50% من عدد المقاعد طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارتا السياحة والآثار والصحة، لافتا إلى الحفاظ على المسافات الآمنة وإجراءات الوقاية بالفنادق السياحية.

وأكد "عثمان" أن السياحة الخارجية انعشت فنادق البحر الأحمر تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران ابتداء من مطلع شهر يوليو الجاري، حيث استقبلت فنادق البحر الأحمر 11721 سائحا من جنسيات أوروبية مختلفة على متن سبع رحلات طيران قادمة من دول سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا.