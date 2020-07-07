بتكلفة 148 مليون جنيه.. بدء تطوير منطقة الحضرة الجديدة الإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، شارة بدء تطوير منطقة "الحضرة الجديدة" بحي وسط، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 148 مليون جنيه.

وقال المحافظ خلال تفقده منطقة الحضرة الجديدة إن أعمال التطوير تخدم 121 ألفا و232 أسرة، لافتا إلى أنه سيجري رصف الطرق والشوارع ورفع كفاءة الإنارة وشبكة الصرف الصحي.

وتأتي عملية بدء التطوير تنفيذا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات، التابع لمجلس الوزراء، ديسمبر الماضي، ويتضمن رفع كفاءة 7 مناطق غير مخططة بالإسكندرية.

والمناطق السبع غير المخططة هي "عزبة محسن، سيدي بشر قبلي، العصافرة قبلي، دنا والمحروسة، الدخيلة، نادي الصيد، الحضرة الجديدة" والتى تخدم نحو 2 مليون نسمة من سكان الإسكندرية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 811 مليون جنيه.