سقطت من الطابق الـ17.. "الطيارة الورقية" تنهي حياة طفلة في الإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من شرفة منازلها بالطابق السابع عشر في منطقة المراغي شرق محافظة الإسكندرية، أثناء لهوها بطائرة ورقية. وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها.

تلقى قسم شرطة المنتزه ثالث بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط طفلة من أعلى عقار بمنطقة المراغي، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص سقوط الطفلة "يارا.م"، 12 عاما، من أعلى سطح العقار سكنها بالطابق الـ 17 بالمنطقة المشار إليها، ما تسبب في إصابتها بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسم، ووفاتها.

وبسؤال أسرتها، أكدوا في التحقيقات أن الطفلة اختل توازنها وسقطت من أعلى العقار أثناء اللهو بطائرة ورقية، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في الحادث.

حرر محضر بقسم شرطة ثالث المنتزه، وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.