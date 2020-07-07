بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن منطقتين شرقي الإسكندرية، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن منطقتي "أبو قير، المعمورة"، لافتة إلى أنه سيتم عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار البيان إلى حدوث كسر في الخط الناقل للمياه بمحطة المعمورة، ما يتطلب قطع المياه عن المنطقتين المشار إليهما حتى تنتهي أعمال الإصلاح.

وناشدت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.