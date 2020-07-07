"المنشآت الفندقية": زيادة مطردة في أعداد السائحين بداية من أغسطس

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة بلغ حتى الآن نحو 500 فندق، مشيرا إلى وجود طلبات يومية تصل إلى الغرفة ووزارة السياحة والآثار من فنادق لطلب التشغيل واستيفاء كل الاشتراطات حتى تحصل على تلك الشهادة، وتكون قادرة على استقبال السياح الأجانب والمواطنين المصريين.

وأضاف لـ"الوطن" أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ستشهد زيادة مطردة بداية من شهر أغسطس المقبل، وذلك عقب فتح العديد من الدول المصدرة للسياح إلى مصر الحركة الجوية بها، لافتا إلى وجود مؤشرات على عودة الحركة السياحية الوافدة من المانيا خلال شهر سبتمبر المقبل وهو ما سينعش السياحة، خاصة بمحافظة البحر الأحمر.

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الحركة السياحية الوافدة حاليا إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء من كل من أوكرانيا وبلجيكا وبيلاروسيا وسويسرا وعدد من الدول الأخرى ليست "كبيرة" وهو ما كان متوقعا مع بداية عودة السياحة والسفر بعد جائحة كورونا التي أثرت سلبا على كل دول العالم.

الشاعر: السماح بوجود عازف ومطرب داخل المطاعم والصالونات بالفنادق

وأشار الشاعر إلى أنه تم السماح للفنادق بوجود عازف أو عازف ومطرب بالمطاعم والصالونات المختلفة بالفندق مع التشديد على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة، مشددا على أنه تم التنبية على الفنادق بعدم إقامة أي حفلات أو أفراح أو مؤتمرات بداخلها حاليا.

"العناني" يلغي تراخيص 3 فنادق بالبحر الأحمر

وفي ذات السياق أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، 3 قرارات بإلغاء تراخيص 3 فنادق بالبحر الأحمر، وذلك للإضرار بسمعة مصر السياحية وأمنها، وذلك بعد تقدم عدد كبير من العاملين بتلك الفنادق بشكاوى لوزارة السياحة والآثار ضد الملاك لوقفه صرف الرواتب والاستغناء عنهم، كما تقدموا بعدد من البلاغات إلى شرطة السياحة.