المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر: وصول رحلات خارجية من عدة دول في يوليو

أكد علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر أن 129 فندق بالبحر الأحمر حصلت على شهادة التشغيل طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا استعدادا لعودة السياحة الخارجية.

وقال عاقل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه تم حجز رحلات من بيلاروسيا وأوكرانيا ستصل للبحر الأحمر فى يوليو مع عودة رحلات الطيران.

وأوضح عقل أنه ستكون هناك ضوابط للمراكب التي تنقل السياح وأنها ستعمل بطاقة 50% من طاقتها وستلتزم جميع المنشآت بالضوابط، مؤكدًا على ضوابط لعمل أقنعة السنوركلينج.

وأكد رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر أن هناك عروضا لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية فى الفترة المقبلة بمناسبة عودة السياحة.