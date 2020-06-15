المنشآت الفندقية: عودة السائحين لمصر ستكون تدريجية

قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إنّ فنادق المحافظة جاهزة لاستقبال السياح الأجانب بداية من أول يوليو المقبل.

وأضاف عاقل، لـ"الوطن"، أنّ الفنادق العاملة حاليا لن تستطيع استقبال السياح الأجانب إلا بعد خضوعها لتفتيش جديد، وحصولها على شهادة السلامة الصحية الدائمة والمعتمدة.

وأشار إلى أنّ عودة الحركة السياحية من الخارج ستكون تدريجية، ولن يكون هناك إقبال كبير في البداية، لافتا إلى وجود طلبات من وكلاء سياح من إيطاليا وأوكرانيا وبيلاروسيا، لإرسال سائحيهم إلى مصر خلال الشهر المقبل، فيما سيبدأ السياح الألمان القدوم إلى المدن السياحية المصرية نهاية أغسطس المقبل.

وأوضح عاقل أنّ هناك إقبالا كبيرا من الفنادق على التقدم بطلبات التشغيل، مشيرا إلى أنّ الضوابط التي وضعتها الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، لعمل الفنادق واستقبال الزوار، لاقت استحسان كبير من قبل وكلاء السياحة الأجانب، خاصة أنّها تتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وتشمل إجراءات وضوابط تحول دون انتقال أو انتشار فيروس كورونا بين السياح.

ولفت إلى أنّ الضوابط التي وضعت لاستقبال السياح الأجانب تشمل ضرورة تقديم السائح القادم لمصر، إقرارا بعدم حمله للفيروس، أو تقديم تحليل bcr بأنّه غير مصاب بالمرض إذا كان قادما من أحد الدول الموبوءة.

من جانبه، قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إنّ اختيار وزارة السياحة والآثار، لكل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح لاستقبال السياح بداية من شهر يوليو المقبل، جاء موفقا، نظرا لكون تلك المحافظات أقل إصابة بفيروس كورونا، كما أنّها محافظات شاطئية مليئة بالمنتجعات.

وأوضح أنّ الحركة السياحية الوافدة من الخارج ستبدأ في الانتعاش بداية من أكتوبر المقبل، مطالبا الفنادق باتباع الإجراءات والضوابط التي أقرتها الدولة لاستقبال السياح.

يذكر أنّ عدد الفنادق العاملة حاليا في استقبال الزوار المصريين تبلغ نحو 232 فندقا بمختلف محافظات الجمهورية.