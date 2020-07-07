قبل الفريق العصار.. أبرز الجنازات العسكرية آخر 15 عاما

مسيرة طويلة قضاها الفريق محمد العصار، الذي رحل عن عالمنا، أمس، وشيعت جنازته اليوم من مسجد المشير، في خدمة الوطن، سواء كأحد قيادات القوات المسلحة المصرية أو وزير للإنتاج الحربي لمدة 5 سنوات كاملة.

على مدار الأعوام الماضية أقيمت جنازات عسكرية لعدد من الشخصيات البارزة التي نجحت في القيام بواجباتهم، أبرزهم:

شُيعت جنازة الأديب والمفكر العالمي نجيب محفوظ، فى جنازة عسكرية مهيبة، في 31 أغسطس 2006، تلتها جنازة شعبية بحي الجمالية حيث موطنه الأصلي، وقال الرئيس الأسبق حسني مبارك في بيان له في حينها "إن محفوظ كان روائيا فذا ومفكرا مستنيرا".

وفي يوليو 2008 شيعت مصر جثمان المهندس الكبير مشهور أحمد مشهور رئيس هيئة قناة السويس الأسبق في جنازة عسكرية مهيبة، حيث تقدم المشيعون مندوب عن الرئيس الأسبق مبارك والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.

وفي 26 أغسطس 2014، أقيمت جنازة عسكرية لـ "جندي" استشهد منذ عشرات السنين، حيث أقيمت جنازة عسكرية لجندي عُثر على رفاته في موقع حفر قناة السويس الجديدة، بعد أن حسم العميد محمد سمير، المتحدث العسكري، آنذاك، الجدل حول هويته وتم دفن رفاته بمقابر شهداء الجيش فى جنازة "رسمية" تقديرا له .

عبد العزيز حجازي، رئيس وزراء مصر الأسبق، أقيمت له جنازة عسكرية في 22 ديسمبر 2014، حضرها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، واللواء توحيد توفيق، قائد المنطقة المركزية العسكرية، آنذاك.

كما أقيمت جنازة عسكرية للشاعر عبدالرحمن الأبنودي، في إبريل 2015، بحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والشعبية والفنية، ثم شيع الآلاف من أهالي قرية "الضبعية" بالإسماعيلية جثمانه و دُفن في مقابر عائلته بالمحافظة ذاتها.

كما تقدم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، جنازة عسكرية، أقيمت لـ "شهداء القضاء المصري" الذين استشهدوا خلال هجوم إرهابي بشمال سيناء، في مايو 2015 ورافق محلب خلال مراسم الجنازة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء ورجال الدولة والقضاء.

30 وفي يونيو 2015، أعلنت رئاسة الجمهورية إقامة جنازة عسكرية للنائب العام المستشار هشام بركات، الذي استشهد في حادث إرهابي استهدف موكبه بمصر الجديدة، وتقدم الجنازة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء آنذاك، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع وعدد من رجال الدولة والقضاء.

تقدم الرئيس السيسي، تشييع جثمان الدكتور بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة في جنازة عسكرية، في فبراير2016، حيث خرجت من مسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد من كبار رجال الدولة وعلى رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، و الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وشيع جثمان الراحل خالد محي الدين، عضو مجلس قيادة ثورة 1952 ومؤسس حزب التجمع، في جنازة عسكرية مهيبة من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، في مايو 2018 كونه حاصلا على وسام قلادة النيل من الرئيس السابق عدلي منصور.

وفي فبراير الماضي، أقيمت جنازة عسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث شيع جثمانه من مسجد المشير، بحضور الرئيس السيسي وعدد كبير من قيادات الدولة.