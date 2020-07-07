ضبط 13 قضية في حملة لتموين الدقهلية على أسواق مركز منية النصر

ضبطت مديرية التموين بالدقهلية اليوم، 13 قضية تموينية بنطاق مركز منية النصر لمخابز تنتج خبزا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، بجانب عدد من محلات الجزارة للذبح خارج السلخانه، حيث تم التحفظ على 200 أسطوانة بوتاجاز لعدم وجود فواتير شراء.

وعرض السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، تقريرا مفصلا عن نتائج الحملة على الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وأكد خلاله أن القضايا التموينية التي تم ضبطها شملت تحرير محضر ضد مستودع بوتاجاز لتجميعه عدد 200 أسطوانة بوتاجاز بغطاء أصفر اللون مملوءة بالغاز ورادة من إحدى محطات تعبئة البوتاجاز بدمياط، وعدم وجود الفواتير الدالة على مصدر الشراء، وتم التحفظ على الأسطوانات.

وحررت الحملة محضرا ضد أحد التجار التموينيين لضبط ماكينة صرف السلع التموينية خارج المكان المخصص لها، وأيضا تجميع سلع تموينية وتم التحفظ على الماكينة.

وضبطت الحملة مخبزين ينتجان خبزا ناقص الوزن، واثنين آخرين لإنتاجهما خبزا غير مطابق للمواصفات.

وفي ذات السياق أسفرت الحملة التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين، وإدارة البيئة، والصحة، والطب البيطري، عن تحرير3 محاضر ضد بعض المحلات لعدم إعلانهم عن الأسعار، كما تم تحرير محضرين اثنين ضد بعض محلات الجزارة لذبحهم وعرضهم للبيع لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة.

من جانبه فيما وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بإحالة محاضر المخالفات للنيابة العامة