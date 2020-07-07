الانتهاء من طلاء 2980 حالة من واجهات المباني بالشرقية

صرح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من طلاء 2980 حالة من واجهات المباني والنوافذ باللون الموحد وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعادة اللمسة الجمالية والحضارية للمدن واستعادة الهوية المصرية والنسق الحضاري ومعالجة التشوه البصري للمباني.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من أعمال طلاء واجهات المباني والعقارات باللون الموحد، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول طلبات التصالح لأصحاب المباني المخالفة والمقامة بدون صدور تراخيص بناء إلا بعد تشطيب الواجهات الخاصة بها.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد الصافي السكرتير العام لمحافظة الشرقيه أن مدينة الإبراهيمية جاءت في المركز الأول حيث تم الانتهاء من طلاء ودهان 184 من إجمالي 185 مبنى بنسبة تنفيذ 99.4%. وتليها في المركز الثاني مدينة منشأة أبو عمر، حيث تم الانتهاء من طلاء 136 من إجمالي 148 مبنى بنسبة تنفيذ 91.8%.

وتليها في المركز الثالث مدينة كفر صقر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال طلاء ودهان 188 من إجمالي 219 مبنى بنسبة تنفيذ 85.8%.

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني والنوافذ ووضع جدول زمني محدد للانتهاء منها وكذلك إلزام أصحاب العقارات والوحدات السكنية الكائنة بجميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى بمحافظة الشرقية بطلاء واجهات المباني باللون "البيج الفاتح" والنوافذ الخارجية باللون الأخضر، وذلك حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.