"التعليم": ضبط 19 حالة غش.. وتأجيل امتحان 9 طلاب في امتحاني اليوم

قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن امتحان اليوم كاتن إجراءاته جيدة، مشيرًا إلى أنه جرى ضبط 19 حالة غش منهم 10 في الفيزياء و9 في التاريخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، من تقديم الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "دي إم سي": "لدينا 9 طلاب شعروا بارتفاع درجة حرارتهم، وتم تأجيل الامتحان لهم بالدرجة الفعلية".

وتابع: "تم استبعاد مراقب أول لجنة ورئيس لجنة أستبعدوا من اللجان وحولوا إلى الشؤون القانونية، أحدهم تأخر عن تسليم الأوراق".

وأشار إلى أنه سيجرى عقد لقاء مع مشرفي وموجهي مادة الفيزياء يوم الخميس المقبل، بهدف استطلاع رؤى الخبراء، والاطلاع على النموذج الأفضل للإجابة، من خلال تنفيذ العينة العشوائية يوم السبت المقبل، كما سيجري العمل على تشريح كل سؤال.

وحول حالات الغش، قال: "سببها استخدام الموبايل ومشاركة الامتحانات واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد 5 دقايق بنجيب الطالب، وأوجه الشكر لوزارة الداخلية على العمل معنا لضبط هذه الحالات".