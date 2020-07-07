محافظ دمياط: قطع المرافق عن العقارات غير الملتزمة بطلاء الواجهات

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا، اليوم، مع عدد من قيادات المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، وأعضاء اللجنة المُشكلة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، ومديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.

وتابعت المحافظ الموقف الحالي بملف التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعملية تلقي الطلبات التى تستمر حتى آخر سبتمبر ٢٠٢٠، ووجهت "عوض" بالبدء فورًا في إجراء حصر شامل للمخالفات التى تم البت فيها، وأيضًا ما تم سداده، وكذلك حصر الحالات التي رُفضت لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها، مؤكدةً على تقديم تقرير يومى بهذا وآخر أسبوعي يضم إجمالى تلك الحالات.

وشددت "عوض" على فصل المرافق عن المخالفات التى لم يتم تقديم طلب للتصالح بشأنها، وتنفيذ الإزالة حيال الممتنعين عن التقدم والسداد، لافتة إلى أنه وفقًا لما تم الإعلان عنه بجلسة مجلس المحافظين المُنعقدة أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سيتم سداد مبلغ محدد لجدية التصالح، لحين انتهاء اللجان من التقييم النهائي لقيمة التصالح، وفور ذلك سيتم احتساب ماتم سداده من القيمة النهائية.

وشددت المحافظ على آليات استكمال تنفيذ عملية طلاء المبانى من الواجهات الأربع، وتقسيمها بكل مدينة إلى مناطق أو قطاعات، بحيث يتم إنهاء تلك الأعمال بكل منطقة خلال ثلاثة أشهر، مشددة أيضاً أنه فى حال امتناع صاحب العقار عن تنفيذ ذلك القرار يتم قطع المرافق عنها.

وفى ختام الاجتماع أكدت "عوض" الاستعداد التام للموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك بإجراء حصر شامل لتلك المخالفات، لإدارجها بأعمال الإزالة التي تتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

كما أكدت استمرار تنفيذ الجهود المتعلقة بمتابعة التزام المطاعم والكافتيريات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراء اللازم تجاه المخالفين وغلق المنشأة.