أبرزها تطوير المعامل والمختبرات.. جامعة حلوان تعتمد 15 مشروعا لـ2020

كشف مجلس جامعة حلوان، اليوم، برئاسة الدكتور ماجد نجم، المشروعات التنفيذية للخطة الاستراتيجية المستهدف تنفيذها، بداية من العام المالى المقبل، بمجلس جامعة حلوان لشهر مايو 2020، حيث تم اعتماد عدد 15 مشروع للبدء فى تنفيذ الانشطة الخاصة بها بداية من شهر يوليو المقبل، طبقا للخطة الاستثمارية للجامعة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان، وتحقيقا لغاياتها وأهدافها الاستراتيجيه، بقيادة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمود المسلاوى مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمود المسلاوى مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى، أن المشروعات التى تم اعتمادها للتنفيذ، تنقسم إلى مجموعة من المشروعات المنفردة التى سيتم تنفيذها على مستوى كل كلية على حده، حيث تستهدف تلك المشروعات تطوير المعامل والمختبرات والورش التعليمية، بالأجهزة والمعدات والامكانيات الحديثة، تطوير وتأهيل البنية التحتية للمبانى والقاعات التدريسية والمعامل، استحداث تطوير وحدات ذات طابع خاص لتنمية الموارد الذاتية، تنمية الابتكارات وإنشاء الحاضنات العلمية والتكنولوجية.

وأشار إلى اعتماد مشروعين مركزيين على مستوى الجامعة، حيث يستهدف المشروع الأول، إلى تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة بشكل متكامل، بما يحقق التحول الرقمى لجامعة حلوان فى شتى القطاعات، وبكل جهات الجامعة، ومشروع مركزى آخر، يستهدف إنشاء مجموعة من الوحدات البحثية المركزية المتقدمة المجهزة بأحدث الأجهزة العلمية التى تخدم قطاع البحث العلمى بعدد من كليات الجامعة مثل كليات العلوم، الطب، الصيدلة، التمريض وعدد من الكليات العلمية الأخرى.

وجرى التقدم بمقترحات تلك المشروعات من مختلف الكليات والكيانات بالجامعة طبقا لاحتياجاتها الاستثمارية وبرامج التطوير الخاصة بها وذلك فى اطار الدورة الرابعة التى اطلقتها وحدة التخطيط الاستراتيجى بالجامعة بناء على دعم وتوجيه من الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة للتقدم بالاحتياجات الاستثمارية لجهات الجامعة المختلفة للعام المالى 2020/2021 طبقا للاهداف ذات الاولوية المحددة بالخطه الاستراتيجية للجامعة.

ومن هذا المنطلق، بدأت وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة بإجراء مجموعة من المقابلات والاجتماعات مع السادة مديرى وأعضاء فرق عمل المشروعات المعتمدة وذلك لمناقشة الإطار العام للبدء فى تنفيذ تلك المشروعات لضمان تحقيق مخرجاتها المستهدفة بما يحقق الأهداف ذات الأولوية للخطة الاستراتيجية للجامعة.

جدير بالذكر، أنه سيتم استكمال الاجتماعات مع باقى مديرى وفرق عمل المشروعات الأخرى، والتي تتم جميعها أونلاين من خلال المنصة الإلكترونية لبرنامج زووم، تمهيدًا لتوقيع العقود الخاصة بتلك المشروعات، والبدء فى تنفيذها بداية من يوليو المقبل.