مؤسسات المجتمع المدني تدعم مستشفى السعديين بالشرقية بجهاز أشعة متنقل

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المفاجئ علي مستشفى السعديين المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأشاد وكيل الوزارة بالالتزام الكامل بخط السير للحالات المرضية في التخصصات المختلفة داخل المستشفى، وكذلك خط سير حالات الأمراض التنفسية والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

كما وجه بوضع خطة لتفعيل العمليات الجراحية بمختلف التخصصات الطبية، وتفعيل العيادات الخارجية، وباقي الأقسام الطبية، خلال المرحلة المقبلة.

وتابع وكيل الوزارة دعم المجتمع المدني للمستشفى بجهاز أشعة متنقل بتكلفة تقديرية بلغت 113 ألف جنيه، مقدمًا الشكر لهم على الدعم المتواصل في تطوير الخدمات الطبية للمواطنين، وتجهيز العناية المركزة لمرضى كورونا، ليصل بذلك إجمالي عدد أسرّة العزل بالمستشفى إلى 104 أسرّة.

كما ناقش "مسعود" مع مدير المستشفى ورؤساء الأقسام بعض المقترحات لتطوير قسم الكلىى الصناعي بقسم الاستقبال، ونقل قسم الاستقبال والطوارئ بمكان آخر مناسب لدخول الحالات من الباب الرئيسي للمستشفى، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والارتقاء بمستواها، كما تابع أعمال تطوير الأقسام الداخلية ووجه بزيادة عدد مخارج الأكسجين بها.