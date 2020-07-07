احذر الشبورة المائية على هذه المناطق خلال الـ72 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس ومناطق وجود شبورة مائية خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها كالتالي:

الأربعاء 8 يوليو

توقعت هيئة الأرصاد وجود شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

الخميس 9 يوليو

ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

الجمعة 10 يوليو

تتعرض مناطق القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية الغربية لشبورة مائية صباحًا.

ومن المتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة رطب نهارًا معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا لطيف ليلًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وحار نهارا معتدل ليلًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد.