إزالة أسوار شاليهات مخالفة بمنطقة علم الروم بمرسى مطروح

أعلن وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، إزالة أسوار لشاليهات مخالفة بمنطقة علم الروم، والتحفظ على معدات وأدوات البناء.

وقال "عبد الرازق"، اليوم، إن الحملة حررت 10 محاضر إشغال وبائع متجول ونظافة، وأزالت لافتات غير مرخصة بشارع عمر المختار بالسوق القديم، مشيرًا إلى مراجعة تراخيص المحال التجارية، وإزالة إشغالات الطريق المخالفة التى تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجوال لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق، والتعاون مع مجلس المدينة، للحد من انتشار الباعة الجائلين، حفاظًا على الشكل الحضارى للمدينة.