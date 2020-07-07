غلق 47 منشأة صحية خالفت الإجراءات الاحترازية بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية أصدرت قرار غلق إداري لـ47 منشأة صحية، وأنذرت بالغلق 28 منشأة أخرى، لعدم التزامها بالقواعد المنصوص عليها، وعدم استيفائها الاشتراطات الصحية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح "الداودي" أن المنشآت التي أغلقت كانت لعيادات خاصة ومعامل تحاليل ومراكز أشعة، منها 22 منشأة بمدينة قنا، و8 بأبوتشت، و8 بقوص، و3 بنجع حمادي، و3 بفرشوط، و2 بدشنا، ومنشأة صحية واحدة بقفط.

ووجه "الداودي" بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية، ومتابعة المنشآت الصحية الخاصة والمرور عليها بشكل دوري ومستمر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات التي رُصدت.