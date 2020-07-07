قنا تبدأ تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة غدا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة غدًا.

ووجه المحافظ المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة الإزالات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ورؤساء الوحدات المحلية، لتوفير المعدات اللازمة والحملات الأمنية خلال تنفيذ أعمال الإزالة.

كما وجه مدير وحدة استرداد أراضي الدولة بسرعة الانتهاء من التعاقدات للمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم، ووجه رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة موقف طلاء واجهات المنازل والعمارات السكنية بالمدن، وتقسيم المدن إلى مناطق عمل وفق جدول زمني لكل منطقة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لقطع المرافق الخدمية عن العقارات التي لم يتم طلاء واجهاتها.

وأكد محافظ قنا ضرورة متابعة قرار إيقاف إصدار التراخيص للمنشآت السكنية لمدة 6 أشهر، طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، كما وجه رؤساء مجالس المدن بمراجعة التراخيص التي سبق إصدارها، وموقف العقارات الجاري تنفيذها، وكذلك مراجعة موقف الجراجات والمحال بتلك العقارات ومدى مطابقتها أو مخالفتها للاشتراطات القانونية.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة ملف الأسواق العشوائية بالمراكز والمدن، موجهًا بإعداد دراسة لأماكن بديلة لتلك الأسواق للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، وإقامة أسواق بشكل منظم وحضاري، موصيًا رؤساء المدن بالتنسيق مع شرطة المرافق بتكثيف الحملات لإزالة مخالفات إشغالات الطرق والباعة الجائلين.