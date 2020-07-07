"التعليم" تزف بشرى: حذف أسئلة الفيزياء الصعبة حال لم يجب عنها أحد

علق الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، على الجدل الذي أثاره امتحان مادة الفيزياء اليوم.

وقال حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، إن مواصفة الامتحانات تنص على أن تقيس 30% من الأسئلة التذكر و35% تقيس الفهم و30% للتطبيق و15% للمستويات العليا.

وأضاف: "عجلنا بمقابلة 27 موجهًا عامًا بكافة محافظات الجمهورية، وسنتدارس كل جزئية في الامتحانات، والمستويات التي تقيسها، وموضع إجابتها في الكتاب".

وتابع: "يوم السبت سنبدأ العينة العشوائية في التصحيح، وفي ضوئها سيتم تحديد مستويات الأسئلة، وإذا كانت هناك أسئلة صعبة جدًا لم يجيب عنها الطلاب ستُحذف، بشرط ألا يكون أجاب أحد عليه".